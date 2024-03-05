152 مليار دولار حجم قطاع “الإنشاءات” بالمملكة

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن حجم قطاع الإنشاءات في المملكة بلغ 152 مليار دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المستهدف في الفترة من 2022 إلى 2030 أكثر من 3.3 تريليون دولار.
وأضاف خلال لقائه بعدد من شركات المقاولات التركية، على هامش منتدى الأعمال السعودي التركي بالرياض، أن عقود الإنشاء والتشييد للمشاريع التي سيتم ترسيتها في السنوات القادمة من المتوقع أن تتراوح ما بين 1.6 تريليون دولار إلى 1.8 تريليون دولار، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركات التركية للإسهام في النهضة الاقتصادية بالمملكة.
وشدد الفالح على أهمية تعزيز الاستثمارات بما يخدم اقتصاد البلدين وقطاعي الأعمال، منوهاً بما تمر به المملكة من نهضة اقتصادية غير مسبوقة يصاحبها إنشاء العديد من المشاريع المتنوعة، مشيدًا بشركات البناء والهندسة المعمارية التركية وما تنفذه من مشاريع في عدد من الدول.
من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تشهد تحولاً غير مسبوق في مختلف المجالات بسبب ما حباها الله من مميزات نسبية ووجود قيادة حكيمة وطموحة وحازمة إضافة إلى خدمة الحرمين الشريفين ورؤية طموحة وشعب 80% منهم في عمر الشباب، وكذلك ثروات كبيرة من النفط والمعادن التي يقدر مخزونها بنحو 1.5 تريليون دولار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يتم التباحث حولها بين قطاعي الأعمال بالمملكة وتركيا، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين وما تجده من اهتمام من قبل القيادة.
من جانبه، أوضح وزير التجارة التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6.2 مليار دولار العام الماضي، متوقعًا أن يصل إلى مستوى أعلى بفضل نمو التجارة البينية بين البلدين، مؤكداً رغبة الشركات التركية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة التي أتاحتها رؤية 2030.