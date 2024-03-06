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جديد المحليات > تطوير قيادات “الداخلية” بالشراكة مع جامعات “عالمية”
06/03/2024   8:31 ص

تطوير قيادات “الداخلية” بالشراكة مع جامعات “عالمية”

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أطلقت وزارة الداخلية برنامج تطوير القيادات التنفيذية؛ لمواكبة أحدث التطورات المعرفية في مجال التخطيط الاستراتيجي والإبداعي والتواصل المؤثر، وذلك بإشراف من برنامج تطوير الوزارة.

ويهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ لمواكبة دور التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العمل الأمني.

ويستخدم منهجيات عالمية من قبل خبراء من جامعة هارفرد، وجامعة MIT، وجامعة شيكاغو، إضافةً إلى جامعتي كولومبيا وLondon Business School . وفق “أخبار 24”.

ويعزز البرنامج أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تنمية القدرات وتطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الأمنية، بالمواءمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تطوير قيادات “الداخلية” بالشراكة مع جامعات “عالمية”

جديد المحليات
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