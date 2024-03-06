نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ارتفاع قياسي لـ”الذهب”
06/03/2024   8:31 ص

ارتفاع قياسي لـ”الذهب”

+ = -
39

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في آخر الجلسات السعرية، متأثرةً بتخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وقفز سعر أونصة الذهب إلى 2141.79 دولار متجاوزًا ذروة سابقة بلغت 2135.39 دولار التي سُجلت مطلع ديسمبر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2133.90 دولار؛ حيث تزامن ذلك مع تراجع البلاتين 0.9 % إلى 889.60 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.2 % إلى 948.30 دولار.

وغذت المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، زيادة الطلب على المعدن الثمين، ما أدى إلى مسار سعره التصاعدي. وفق “أخبار 24”.

ارتفاع قياسي لـ”الذهب”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885290297.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com