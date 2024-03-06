ارتفاع قياسي لـ”الذهب”

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في آخر الجلسات السعرية، متأثرةً بتخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.
وقفز سعر أونصة الذهب إلى 2141.79 دولار متجاوزًا ذروة سابقة بلغت 2135.39 دولار التي سُجلت مطلع ديسمبر الماضي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2133.90 دولار؛ حيث تزامن ذلك مع تراجع البلاتين 0.9 % إلى 889.60 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.2 % إلى 948.30 دولار.
وغذت المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، زيادة الطلب على المعدن الثمين، ما أدى إلى مسار سعره التصاعدي. وفق “أخبار 24”.