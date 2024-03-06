“مشروعات” لتقليل التنقل بـ”دائريات مكة”

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، عدة محاور وتقاطعات ومسارات لعدد من الطرق الدائرية بمدينة مكة المكرمة؛ للإسهام في تسهيل الحركة المرورية لسكان مكة وزوارها ولتقليل مدة التنقُّل.
عملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على تنفيذ المشروعات، بمشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والمديرية العامة للأمن العام ومرور العاصمة المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.
وتضمنت المشروعات، الجزء الشمالي من الطريق الدائري الثالث بطول 7.5 كم، والذي يربط طريق المدينة المنورة بالمشاعر المقدسة (بمنطقة الجمرات)، ويتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسية بسرعة تصل إلى (100 كلم/س)، واشتمل على مساري خدمة لكل اتجاه، وعدد من المداخل والمخارج النظامية التي تربط الأحياء المجاورة، وثمانية جسور ومُنحدرات بأطوال إجمالية 2.2 كيلومتر، كما زوّد بالإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية.
واشتمل التدشين على ربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر، ومشروع التوسعة، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني، وهي تقاطع جُرهُم، وتقاطع الطَندباوي، والطريق الرئيس من تقاطع البِيبان. وفق “أخبار 24”.
وتَبرُز أهمية تدشين محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية قبل موسم شهر رمضان المبارك؛ لتُسهِم في تسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار، وتيسير الحركة المرورية للمركبات، وتُقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة في الدائري الثالث بنسبة تصل إلى 70%، وتعمل هذه المشروعات على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح الرشيد، أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها، ورفع جودة البُنية التحتيّة لشبكة النقل وتسهيل التنقُّل لسكان وزوار العاصمة المقدسة، مؤكداً أن الهيئة الملكية تحظى بدعم غير محدود من القيادة لخدمة ضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة.