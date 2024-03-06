إخلاء “جوي” لمواطنين من “بانكوك”

أجلت طائرة إخلاء طبي، مواطنين اليوم (الأربعاء) من بانكوك في تايلاند استدعت حالتهما الصحية نقلهما إلى المملكة لاستكمال علاجهما.
وأوضحت سفارة المملكة لدى بانكوك، أنه جرى نقل الحالتين بعد التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة.
يُذكر أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.