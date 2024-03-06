“جيسوس”: تفوقنا على منافس قوي

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مضيفه الاتحاد بهدفين نظيفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن الهلال تفوق مرة أخرى على منافس قوي بحجم الاتحاد، وأن الفريق ترجم سيطرته بهدفين في الشوط الأول.
وأشار جيسوس إلى أن بعض لاعبي الهلال ظنوا أن المباراة قد انتهت بعد طرد نغولو كانتي لاعب الاتحاد.
وأتم تصريحاته مشيدًا بالحارس محمد العويس، مؤكدًا على ثقته الكبيرة بإمكاناته واتخاذ قرار الدفع به رغم امتلاك الهلال أفضل ثالث حارس في العالم ياسين بونو. وفق “سبورت 24”.