“غاياردو”: خسرنا في دقيقتين أمام الهلال

برر الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، الخسارة أمام الاتحاد بهدفين بغياب التركيز خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.
وخسر الاتحاد بهدفين أمام مضيفه الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2023-2024.
وقال الأرجنتيني إن التركيز غاب بعض الشيء خلال دقيقتين في مواجهة الهلال، فأحرز المنافس هدفي الفوز في مباراة الليلة.
وأكد غاياردو أن الاتحاد لا يزال أمامه فرصة للتعويض في لقاء الإياب بجدة، وأن بطاقة الترشح لم تُحسم بعد.
وأشار إلى أن الاتحاد كان أفضل من المباراة السابقة التي خسرها أمام الهلال في دوري روشن، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر متماسكًا حتى بعد خروج كانتي بالبطاقة الحمراء، وأن روح المجموعة كانت حاضرة. وفق “سبورت 24”.
وعن موقف الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة في المباريات، أكد أنه في مرحلة التعافي الأخيرة، وسيتم تجهيزه بدنيًا لقيادة خط الهجوم.