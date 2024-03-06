“حجازي”: سنقاتل في الإياب أمام الهلال

اعتبر المدافع المصري “أحمد حجازي” قائد الاتحاد أن فقدان التركيز أمام الهلال لمدة دقيقتين وراء الخسارة، مشددًا على أن الفريق سيعمل على التعويض في مباراة الإياب.
وخسر الاتحاد أمام مضيفه الهلال 0-2 في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.
وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفريق قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لكن فقدان التركيز لمدة دقيقتين فقط منح الهلال الأفضلية. وفق “سبورت 24”.
وأضاف حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن النتيجة غير مرضية للاعبين عطفًا على الجهد الذي قدموه خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال قائمة وسيتمسك بها الفريق الذي سيقاتل في مباراة الإياب بدعم من الجماهير.