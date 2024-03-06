“221 مليون” عملية في “أبشر” بـ”عام”

شهدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خلال العام الماضي 2023، تنفيذ أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ونفّذت المديرية العامة للجوازات، أكثر من 41 مليون عملية خلال عام 2023، حيث تم إصدار وتجديد 7.4 مليون إقامة، وإصدار 4.2 مليون تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد مليون جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 542 ألف تمديد تأشيرة خروج وعودة، و353 ألف إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و281 ألف تقرير مقيم، و171 ألف إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و115 ألف نقل الخدمات، و48 ألف تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، و22 ألف تفويض استقبال القادمات للعمل.
وفي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تم تنفيذ أكثر من 19 مليون عملية، حيث تم إجراء 1.1 مليون عملية تحقق من صلاحية الهوية، و491 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و346 ألف عملية في خدمة بياناتي، و320 ألف عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و181 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، و126 ألف تعريف بفرد الأسرة، و109 آلاف إصدار لسجل الأسرة، وإصدار 92 ألف بطاقة هوية بدل تالف.
وأنجز الأمن العام أكثر من 36 مليون عملية، حيث تم إجراء 1.3 مليون تجديد رخصة سير المركبة، و990 ألف طلب تفويض القيادة، و811 ألف تجديد لرخصة القيادة، وما يقارب 669 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و267 ألف عملية استبدال اللوحات، و192 ألف عملية مبايعة مركبات، و76 ألف صلاحية تأمين المركبات، و58 ألف عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة في العام الماضي 182 ألف طلب لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 41 ألف تقرير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4.389 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وتجاوزت العمليات المنفذة عبر منصة “أبشر أعمال” أكثر من 18 مليون عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 9 ملايين تفويض داخلي وخارجي، وتنفيذ 2.1 مليون عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 1.1 مليون شهادة خلو سوابق، وإضافة 562 ألف مستخدم فعلي للمركبة، وتجديد 380 ألف رخصة سير، وإجراء 352 ألف عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و124 ألف إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و100 ألف عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و73 ألف تفويض القيادة للزائرين، و37 ألف تصريح للأسلحة الهوائية، و34 ألف استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 26 ألف استعلام عن معلومات المركبات، و2.609 عمليات في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.وفق “أخبار 24”.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة “أبشر أعمال” 2.4 مليون عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 1.3 مليون تأشيرة خروج وعودة، و556 ألف عملية في خدمة نقل الخدمات، و249 ألف عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و85 ألف طلب تقرير مقيم، و83 ألف عملية تحديث معلومات جواز السفر، و74 ألف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و43 ألف عملية تعديل المهنة، وإلغاء 33 ألف تأشيرة خروج وعودة.