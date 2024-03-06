“الخليجي” يكرم “هلا التويجري” بيوم المرأة العالمي

كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في يوم المرأة العالمي، الدكتورة رئيس هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري، لإنجازاتها ومساهماتها الجلية.
وتشغل التويجري إضافة إلى رئاسة هيئة حقوق الإنسان، منصب الأمين العام لـ”مجلس شؤون الأسرة”، وهي رئيسة اللجنة التنفيذية لمشروع الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال، ورئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ورئيسة فريق “تمكين المرأة” في “مجموعة العشرين” – الرياض 2020، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.وفق “أخبار 24”.
كما أنها عضو في لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، وفي لجنة عمل المرأة في “منظمة العمل العربية”، وشغلت التويجري منصب وكيلة كلية الآداب في جامعة الملك سعود، ووكيلة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الكلية ذاتها، وهي حاصلة على دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود، كما نالت في 2021 “وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية”.