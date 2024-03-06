“جونسون آند جونسون” تنقل عملياتها لـ “الرياض”

تواصل كبرى الشركات العالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، استجابةً لقرار المملكة وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية، حيث تجاوز عدد الشركات المستقطبة أكثر من 180 شركة متعددة الجنسيات حتى مطلع العام الجاري.
ونقلت شركة “جونسون آند جونسون” الأميركية للأدوية، وفقاً لصحيفة “bnnbreaking” ومقرها هونغ كونغ، عملياتها المباشرة لمكتبها بمدينة الرياض بهدف تعزيز الرعاية الصحية المحلية والتوظيف بالمملكة، ما يمثل تعزيزًا استراتيجيًا في تقديم المعدات الطبية والجراحية عالية التقنية، وذلك بعد أقل من يومين على افتتاح شركة “ميرك” الألمانية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء مقرها الإقليمي بالرياض.
وأضافت الصحيفة أن الشركة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى ربط العملاء مباشرةً بإرث “جونسون آند جونسون”؛ لدعم استثماراتها في مستقبل الرعاية الصحية السعودية، مع التركيز على التدخلات الطبية المحسنة والنتائج السريرية، حيث يسمح الانتقال إلى العمليات المباشرة بالتحكم بشكل أكبر في تجربة العملاء، وتقديم مزايا تضمن جودة الخدمة والمنتجات، واستجابة أسرع لاستفسارات العملاء، وتتبع المنتج ورؤيته بشكل معزز، وفرص التعاون الموسعة.
ونقلت عن المدير الإداري لشركة جونسون آند جونسون، مارزينا كوليس، تأكيدها التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، المتمثلة في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتطوير قطاع الرعاية الصحية، حيث يعمل النموذج المباشر على تبسيط العملية لمقدمي الرعاية الصحية، مع رعاية المواهب المحلية وخلق العديد من فرص العمل للمواطنين لدعم الاقتصاد المحلي، فيما أشار مدير التحول في الشركة “بيتر لين” إلى توافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع برنامج التحول بقطاع الصحة، وتعزيز قدرتها على الابتكار والتقدم في مجال الرعاية الصحية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكّد المدير العام للشركة بالسعودية طراد الخليوي، على دور “جونسون آند جونسون” في رعاية المواهب المحلية ومساهمة عملياتها المباشرة في خلق فرص عمل، حيث جرى تعيين 76 موظفًا جديدًا معظمهم من المواطنين السعوديين، ما يوضح التزام الشركة بالتوظيف المحلي والتميز في الرعاية الصحية.