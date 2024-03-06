تمكين “التحول الرقمي” في مطارات المملكة

تعمل المطارات السعودية على قدم وساق لمواكبة التحول الرقمي المتسارع بالمملكة، حيث وقعت شركة مطارات القابضة مذكرة تفاهم مع شركة ديفوتيم السعودية المتخصصة في مجال التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تمكين التحول الرقمي في قطاع المطارات السعودية، ودعم الابتكار وتطبيق استخدامات التقنيات الحديثة، وتوفير الدعم اللازم والخبرات الفنية في المجالات التقنية.
ويُتوقع أن ينعكس أثر الاتفاقية، التي وُقعت على هامش مؤتمر “ليب” الحدث التقني العالمي المقام بالعاصمة الرياض، على بناء القدرات التقنية في مطارات المملكة، والتحول الرقمي قطاع المطارات السعودية، وتحسين تجربة المسافر في المطارات.
وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة ديفوتيم المهندس أسامة الغول، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر. وفق “أخبار 24”.
ويعدّ مؤتمر “ليب” منصةً استثنائيةً تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال التنظيم المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين، كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز مكانة المنطقة والعالم في المجال التكنولوجي.
يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة: مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.