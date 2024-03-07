الحريجي وديميرال جاهزان لـ”التعاون”

اكتسب اللاعب بسام الحريجي، جاهزية المشاركة في مباراة الأهلي والتعاون “السبت” المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة دوري روشن، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الدور الأوّل.
وشارك الحريجي في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع الماضي إلا أن يايسله استبعده بقرار فنّي لعدم اكتمال جاهزية اللاعب، وذكر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الفتح أن هناك لاعبين أجهز منه وما زال يحتاج للعمل أكثر.
فيما عاود المدافع التركي ديميرال التدريبات بعد الإجازة الممنوحة له من قبل الجهاز الفنّي مساء الأمس للاحتفاء بذكرى يوم ميلاه ليعلن هو الآخر جاهزيته للقاء التعاون.
وفق “سبورت 24”.