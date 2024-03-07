نادي العين: علاقتنا مع النصر “راسخة وتاريخية”

أصدر نادي العين الإماراتي، بيانًا رسميًا، “الأربعاء”، تعليقًا على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد نظيره النصر، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث اشتبكت بعض من جماهير الفريقين عقب نهاية اللقاء.
وظهر عدد من مقاطع الفيديو المصورة عن وجود مناوشات واحتكاكات بين جماهير فريق النصر والعين الإماراتي عقب نهاية المواجهة بالقرب من ملعب هزاع بن زايد.
وقال العضو المنتدب بنادي العين الإماراتي حمد بن نخيرات العامري، إن علاقة ناديه بنادي النصر السعودي راسخة وتاريخية، ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية.
وأوضح العضو المنتدب، عبر بيان نادي العين «علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية، ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية”.
وأضاف: “الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الاحتكاك مع الجماهير، ونرفض الخروج عن النص، ونتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لمواجهة الظواهر السلبية”. وفق “سبورت 24”.
وختم حديثه: “تواصلنا مع إدارة نادي النصر وأرسلنا رابطاً مخصصاً لمدرج الأشقاء في استاد هزاع بن زايد”.
والتقى العين الإماراتي مع نظيره النصر السعودي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الإثنين الماضي، في مباراة احتضنها ملعب هزاع بن زايد وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدف وحيد دون رد.