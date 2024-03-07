بعد تحديثها.. إطلاق “بيانات السعودية” رسمياً

دشّنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، منصة “بيانات السعودية”، بشكل رسمي، بعد إطلاقها بشكل تجريبي في شهر سبتمبر من عام 2023، وخضوعها منذ ذلك الوقت لتحديثات مستمرة وإضافة عدد من المزايا.
وتشمل المؤشرات المقدمة في المنصة معلومات دقيقة ومتنوعة، ففي الجانب الاقتصادي تعطي مؤشرات مهمة مثل التجارة الدولية، وتحويلات العاملين، وميزان الحساب الرأسمالي، وميزان الحساب الجاري؛ كما تشمل المنصة العديد من المؤشرات في الجانب الاجتماعي، كمؤشر الكثافة السكانية، ومؤشر نسبة المواليد، ومؤشر الهرم السكاني.
وتسعى الوزارة إلى أن تكون المنصة المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بحيث تشمل المؤشرات الرئيسية، وتوفر إمكانية استعراضها على مستوى المملكة والمناطق بطرق تصويرية وتفاعلية، تسهل على المستخدم الاطلاع على تفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي.
أطلق المنصةَ وزيرُ الاقتصادي والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، على هامش مؤتمر “ليب 24” التقني المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الحدث التقني العالمي الذي يشهد حضور عشرات الآلاف من ممثلي الشركات الدولية والمحلية والمتحدثين والخبراء من 180 دولة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.