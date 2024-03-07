“كون الثقافية”.. واجهة رقمية للتراث السعودي

دشّنت وزارة الثقافة، منصة “كَوْن الثقافية” التي تعد أول منصة «ميتافيرس» ثقافية وطنية في العالم، مؤكدةً أن هذه المنصة ليست سوى جزء من جهود “وزارة الثقافة” لخدمة الثقافة السعودية، ونقلها نحو آفاق فسيحة، عبر استثمار التقنية، والإبحار في إمكاناتها غير المحدودة.
وأوضح نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حفلٍ أُقيم ضمن فعاليات مؤتمر “ليب 24” المُنعقد حالياً في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، أن الداعم الأول هو التوجّه العظيم لقيادتنا الرشيدة؛ نحو تطوير البنية التحتية الرقمية في بلادنا، وجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
وأكد الفايز، أن اهتمام وزارة الثقافة” بالتقنية جاء منذ وقت مُبكر؛ إذ وجّهت الوزارة بدعمٍ وتوجيهٍ ومتابعةٍ من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تركيزها على تطوير القطاع الثقافي وجعلِه سبّاقاً لاستثمار التقنيات الناشئة، وتوظيفها في خدمة الحراك الإبداعي المحلي، وتقديم الحلول والتطبيقات النوعيّة والمبتكرة القادرة على مواكبة زيادة معدلات استخدام أفراد المجتمع للفضاء الرقمي بمختلف قوالبه ومساراته.
وأضاف أن وزارة الثقافة حرصت منذ يومها الأول على أن تجعل “الثقافة نمط حياة”، ولأن الحياة في بلادنا تتطور باستمرار، والتقنية تنمو يوماً بعد يوم، فقد استدعى ذلك أن تواكب الوزارة هذا النمو، وأن تأخذ بالثقافة السعودية من عوالمها التقليدية إلى فضاءات أوسع، مؤكداً أن منصة “كَوْن الثقافية” التي تُقدمها وزارة الثقافة ليست إلا بداية الطريق في هذا الاتجاه.
وأوضح أن منصة “كَوْن الثقافية” تعد أول منصة “ميتافيرس” ثقافية وطنية في العالم، سيتمكّن من خلالها المُتصفح من أي مكان في العالم من استكشاف التاريخ الغني للثقافة السعودية والمشاركة فيه، والتفاعل معه، بمُحاكاة بصرية دقيقة، وبمحتوى معرفي رصين. وفق “أخبار 24”.
ودعا نائب وزير الثقافة، جميع المشاركين في مؤتمر “ليب 24” الدولي من مختلف الجنسيات إلى التعاون مع “وزارة الثقافة” للعمل سوياً على استكشاف آفاق التقنية، وما يمكن أن تقدمه للثقافة في المملكة وكل العالم، متمنياً أن تكون زيارتهم للمملكة فرصة للاطلاع على ما تزخر به من تنوع ثقافي، إضافة إلى تجربة الضيافة السعودية العريقة وما يرتبط بها من دلالات ثقافية.