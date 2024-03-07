تعاون بين”العلا” و “رافد” بالنقل المدرسي

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، في إطار تطوير خدمات النقل التعليمي في العلا، وذلك ضمن مستهدفات رؤية العلا للتنمية الشاملة وتطوير قطاع التعليم، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وترتكز الشراكة على تحسين وتجويد خدمات النقل التعليمي، واستخدام أحدث الأساليب التقنية في عمليات النقل، وتوظيف وسائل نقل مستدامة وحافلات صديقة للبيئة تعمل بالمحركات الكهربائية؛ وذلك للإسهام في تبني المبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال شراكتها مع “رافد” إلى تعزيز جودة رحلة الطلبة إلى مرافق التعليم المختلفة، التي تسهم في رفع أدائهم الدراسي وزيادة تحصيلهم العلمي، كما تسعى الهيئة إلى زيادة المشاركة المجتمعية لضمان رحلة مدرسية آمنة وسليمة عبر تطبيق أنظمة المراقبة التقنية وتخطيط المسارات. وفق “أخبار 24”.