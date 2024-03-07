تكلّف “416 مليوناً”.. مستشفى ولادة جديد بـ”جدة”

شهدت منطقة شمال جدة، تدشين مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، ضمن مشروع مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة بتكلفة تجاوزت 416 مليون ريال.
ودشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز المشروع، خلال استقباله وزير الصحة فهد الجلاجل بمكتبه في مقر الإمارة، وذلك برعاية من أمير المنطقة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.
ويأتي المستشفى الجديد بسعة سريرية تبلغ 400 سرير، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ (86.271) م2، حيث استعرض نائب أمير مكة تفاصيل المستشفى كافة وأهم التخصصات الدقيقة به.
ويضم المستشفى عدداً من التخصصات ذات العلاقة، مثل: رعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة، ووحدة الكلى للأطفال، ووحدة العقم والإخصاب، والعلاج التنفسي، وأمراض قلب الأطفال، والأمراض المعدية للأطفال، وأمراض غدد صماء الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأشاد نائب أمير المنطقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال المستشفى الجديد، وما يضُمه من عيادات وأقسام وأجهزة حديثة ومتطورة، متمنياً أن يكون إضافة نوعية تُضاف إلى سلسلة منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان المنطقة.