بأقدام “مغاربية”.. النصر ينهار

تمكن الثلاثي المغاربي لفريق الرائد، المغربيان كريم بركاوي ومحمد فوزير، والجزائري أمير سعيود، من إمطار شباك النصر بثلاثية وإلحاق هزيمة جديدة به في دوري روشن السعودي.
وتفوق الرائد على النصر في الأول بارك بالرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة 23 من عمر دوري روشن، لتتبخر أحلام “العالمي” بنسبة كبيرة في التتويج باللقب، فاتحًا الباب على مصراعيه لغريمه الهلال للصعود على منصات التتويج.
الثلاثي المغاربي تألق فوق العادة خلال مواجهة النصر، مسجلين الأهداف الثلاثة في مرمى أصحاب الأرض.
111 مساهمة تهديفية لثلاثي الرائد
إجمالاً ساهم الثلاثي فوزير وبركاوي وسعيود في 111 هدفًا لمصلحة الرائد خلال مشوارهم مع الفريق.
المغربي محمد فوزير صاحب الـ 32 عامًا، زاد غلته من المساهمات التهديفية بقميص رائد التحدي للرقم 47 من خلال تسجيل 31 هدفًا من انضمامه وصناعة 16 أخرى لزملائه. وفق “سبورت 24”.
ومواطنه كريم بركاوي صاحب الـ 28 هدفًا رفع رصيده من المساهمات مع الرائد إلى الرقم 55 بتسجيل 48 وصناعة 7.
أما الجزائري أمير سعيود القادم من صفوف الطائي، فنجح في تسجيل هدفه الثالث بقميص الرائد خلال مباراة النصر الليلة، فضلاً عن 6 تمريرات حاسمة قام بها خلال مشواره منذ انطلاق الموسم الجاري.