أرقام “رونالدو” في خسارة النصر أمام الرائد

خسر فريق الكرة الأول بنادي النصر بنتيجة 3/1 أمام ضيفه الرائد بملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة 23 من عمر دوري روشن السعودي.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يتمكن من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد عودته من الإيقاف في لقاء الحزم.
ووفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية، حصل رونالدو على 6.9 درجة كتقييم لأدائه خلال مواجهة النصر ضد الرائد.
ولم يتمكن كريستيانو رونالدو من تسديد أي كرة على مرمى الرائد خلال 90 دقيقة شارك فيها، في حين سدد 6 مرات خارج إطاره. وفق “سبورت 24”.
وقام كريستيانو بمراوغة واحدة ناجحة خلال لقاء الرائد، في الوقت الذي أضاع فيه فرصتين محققتين.
وبلغت نسبة دقة تمريرات “الدون” 82 %، وفاز بـ 7 التحامات، وفقد الكرة 9 مرات.