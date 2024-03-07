“أثر ممتد”.. احتفاء بالمرأة بـ”النقل”

احتفت الهيئة العامة للنقل، بيوم المرأة العالمي، بتنظيم ملتقى لتمكين المرأة تحت عنوان “أثر ممتد”، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أن الملتقى اشتمل على جلسات حوارية وورش عمل؛ تهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة وتمكينها في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الملتقى، مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مثل مبادرات شركة الخطوط الحديدية “سار”، ومبادرات شركة أرامكس التي تستهدف تأهيل وتمكين المرأة في هذا القطاع، إضافة لمبادرة شركة “كامكو” التي تستهدف دعم المرأة للانخراط بمجالات مترو الرياض.
وأكدت الهيئة التزامها بدعم وتمكين المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات، في إطار سعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “ممكنات المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية” قدمتها اختصاصية السياسات في وكالة النقل البحري شهد العميريني بمشاركة رئيس برنامج ماجستير الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود الدكتورة هبة كردي، والرئيس التنفيذي لـ “DB Schenker” الدكتورة مريم الشيباني، ومدير عام سياسات وتشريعات الخدمات بوزارة النقل والخدمات اللوجستية جيهان السعيد.
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان “المرأة في قطاع النقل البحري”، لتعزز من مناقشة التحديات والفرص أمام المرأة في هذا المجال، وقدمتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية نورة القثامي، بمشاركة مدير شؤون المنظمات والاتفاقيات الدولية بالهيئة العامة للنقل حياة اليابس، ومدير أول مراقبة الجودة البيئية في البحر الأحمر الدولية الدكتورة لينا العيوني، والمستشار القانوني الأول بالهيئة العامة للموانئ أميرة العسيري.وفق “أخبار 24”.
ورش العمل التي قدمتها المرشدة المهنية لبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الجوهرة المهيدب، تناولت موضوعات حيوية مثل: “المستقبل المهني بين القلق والتخطيط”، و”تسويق الذات وبناء الهوية”، مؤكدة أهمية التطوير المهني والشخصي للمرأة.