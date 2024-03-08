خدمات حكومية ومصرفية لا يمنعها “إيقاف الخدمات”

أكدت وزارة الداخلية، أن تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، الذي سيبدأ اعتباراً من غرة رمضان المقبل، لا يترتب معه على الفرد ضرر يمتد إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يملكها أو يكون مساهماً فيها أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي.
وأشارت الوزارة إلى أن تجديد رخصة السير والهوية الوطنية أو هوية مقيم، ممكن في حال وجود إيقاف خدمات على الفرد، كما أن التوكيل الشرعي متاح أيضاً في حالة الإيقاف؛ وجاء ذلك رداً من الوزارة على الأسئلة الشائعة لتنظيم إيقاف الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الإيقاف لا يشمل التعامل مع البنوك أو الحسابات البنكية، كما يمكن سحب حساب المواطن أثناء إيقاف الخدمات، وفي حال عدم سداد فاتورة الكهرباء وخدمات الاتصالات لن يكون هناك إيقاف خدمات في حال عدم سدادهما.
وتبلغ اللجنة الفرد المعني بإيقاف الخدمات عند صدور سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، فيما يمكن له إلغاء الإيقاف بانتقال الحالة المسببة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات من المعني.
كما أن إيقاف الخدمات لا يشمل الاستقطاع من الراتب، وفيما يخص القروض البنكية في حال الإيقاف على الفرد المعني مراجعة البنك والتأكد من أنظمته، وأثناء وقوع الحوادث ولا يملك قائد المركبة تأمينا فلن يشمله إيقاف الخدمة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من غرة رمضان المقبل، بحيث لا يترتب ضرر على المُوقَفة خدماته، ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص المُوقَفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.
وأكدت الوزارة أن الإيقاف لا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات؛ وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.