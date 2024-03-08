“بنزيما” يغيب عن تدريبات الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، غياب لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، عن التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الأخدود في الدوري.
وأوضح الاتحاد، أن بنزيما كان قد تعافى من ألم في عضلة بطن الساق، وشارك في التدريبات يوم أمس، لكن عانى اليوم من ألم أسفل الظهر، منعه من المشاركة في التدريبات ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.
وأشار إلى اللاعب حسن كادش غاب عن التدريب اليوم، ولن يشارك في المباراة غداً بسبب ألم في العضلة الضامة اليسرى.
وأضاف، أن الحارس عبدالله المعيوف سيغيب عن مباراة الغد أمام الأخدود بسبب ألم في عضلة الساق اليسرى.
وأكد أن زكريا هوساوي تعرض لالتواء خفيف في الكاحل الأيمن، وسيحدد الجهاز الطبي موعد عودته للمشاركة في التدريبات بناء على تطور حالته الصحية. وفق “سبورت 24”.