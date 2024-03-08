غياب “كوكا” عن مران الأهلي قبل مواجهة الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية الأخيرة لفريق الكرة بالنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، غياب أحمد نبيل كوكا، نجم خط وسط الفريق، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.
وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يُعوِّل على كوكا للمشاركة في لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته بملعب الأول بارك ضِمن فعاليات موسم الرياض.
وعقد كولر محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وشدد كولر خلال المحاضرة على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وعدم الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل، مع ضرورة استغلال أنصاف الفرص. وفق “سبورت 24”.
وبدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.