اتفاقية لجذب “350 ألف” سائح خلال “12 شهراً”

أبرمت الهيئة السعودية للسياحة، خلال مشاركتها في معرض ITB برلين 2024م، عدداً من الاتفاقيات الترويجية التي تستهدف جذب المزيد من السياح إلى المملكة.
وعقدت الهيئة اتفاقية ترويجية مع “طيران ناس”؛ لتوحيد الجهود وتمكين الشركاء وجذب السياح من أوروبا وتعزيز الربط الجوي بين المملكة والقارة الأوروبية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة و”تريب.كوم”؛ والتي تستهدف جذب أكثر من 350 ألف سائح إلى السعودية خلال 12 شهراً.
كما شهد المعرض، الذي اختتمت فعالياته أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين منظومة السياحة السعودية مع الجهات السياحية في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر؛ لتوحيد الجهود والرؤى وتبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير باقات سياحية وحملات ترويجية مشتركة تستهدف جذب السياح وإبراز الوجهات السياحية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
واحتفى جناح المملكة الذي استقبل 14 ألف زائر، بمنجزات القطاع السياحي بالوصول إلى 100 مليون سائح خلال عام 2023 قبل أوانها بـ 7 أعوام، وعليه تم رفع سقف الطموح إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030م، حيث شهدت مشاركة السعودية بالمعرض حضور أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، وإبرام أكثر من 15 اتفاقية.