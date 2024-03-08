“نمو” الطلب يرفع أسعار “النفط”

ارتفعت أسعار النفط (الجمعة) مدعومة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامناً مع إعطاء البنك المركزي الأمريكي إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 0.45%، 37 سنتاً إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 % أو 48 سنتاً إلى 79.44 دولار.
وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل. وانخفض كلاهما بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب.
وشهدت الصين- ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم – ارتفاع واردات النفط الخام 5.1 % في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وزاد استهلاك الوقود في الهند 5.7 %على أساس سنوي في فبراير في ظل نشاط قوي للمصانع. وفق “أخبار 24”.
وتلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بعد تصريح رئيس المركزي الأمريكي جيروم (الخميس) حول تراجع التضخم، وذلك تمهيداً للبدء في خفض أسعار الفائدة.