“عبدالحفيظ”: شخصية الأهلي حسمت اللقب

قال سيد عبدالحفيظ، نجم الأهلي المصري ومدير الكرة السابق بالنادي، إن الفريق حسم لقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفضل شخصية لاعبيه.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، أن خبرة لاعبي الأهلي وشخصية الفريق هي من كان لها الكلمة العليا في ديربي القاهرة الذي استضافه ملعب الأول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ووجه مدير الكرة السابق بالأهلي المصري التحية للاعبي الزمالك على المباراة التي قدموها في نهائي كأس مصر، خاصةً في الشوط الأول من الديربي القاهري.
وبارك عبدالحفيظ لجماهير الأهلي ومجلس إدارته على اللقب رقم 39 بكأس مصر.
وأتم تصريحاته مشيدًا بتنظيم المملكة العربية السعودية لنهائي كأس مصر، مؤكدًا أن الأجواء كانت رائعة في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.