كأس مصر.. “الرياض” تجمع الأساطير والأهلي “بطلاً”

ليلة مصرية في قلب الرياض زيّنتها جماهير قطبَي الكرة المصرية، اليوم الجمعة، والتي زحفت بالآلاف مبكرًا صوب ملعب الأول بارك لمتابعة نهائي كأس مصر بين عملاقَي الكرة المصرية.
وتوج رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر، إثر فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2/0، في ديربي القاهرة الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض.
وتزين ملعب الأول بارك بـ25 ألف شال وعلم للفريقين في واحدة من مفاجآت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، للجماهير المصرية التي حضرت اللقاء.
واحتشدت جماهير الأهلي والزمالك في الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج في مشهد رائع خطف الأنظار في عاصمة الرياضة العربية.
وشهدت المباراة حضور نخبة من أساطير كرة القدم في مقدمتهم أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تواجد في الاستديو التحليلي للمباراة كما فاجأ الجميع بدخوله قبل المباراة حاملًا كأس مصر. وفق “سبورت 24”.
ولم تتوقف مفاجآت “موسم الرياض” في ليلة كأس مصر حيث تواجد البرازيلي رونالدو والإيطالي فرانشيسكو توتي.
ودخل رونالدو مرتديًا قميص فريق الأهلي، فيما ارتدى الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي قميص الزمالك.
ولم ينحصر الحضور على أساطير كرة القدم، حيث تواجد نخبة من الفنانين المصريين من بينهم الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد فهمي.