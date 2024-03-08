أول إطلالة لـ”أبطال العمرة”.. و”البسامي” يتفقد الجاهزية

يطرح مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، اليوم (السبت)، الخطط الأمنية والمرورية وإدارة الحشود للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة.
وتعد تلك الإطلالة الإعلامية هي الأولى هذا العام لقيادات قوات أمن العمرة، في إطار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، لتيسير خطط العمرة بشكل مكتمل، حيث يستضيف المؤتمر، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.
يشار إلى أن مدير الأمن العام، وقف على جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1445 هـ، كما شهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، بالإضافة إلى متابعة عمل المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة. وفق “أخبار 24”.