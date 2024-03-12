النصر و”الترجيح”.. قصة تعثرات

ودع فريق الكرة الأول بنادي النصر الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا على يد نظيره العين الإماراتي بركلات الترجيح، مساء الإثنين.
وواصل النصر مسلسل احفاقه مع ركلات الترجيح وبالأخص على مستوى البطولات الخارجية.
وخرج النصر من البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1995 على يد الهلال بركلات الترجيح.
وفي مطلع التسعينات غادر النصر بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس، بركلات الترجيح أيضًا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.
تواصل اخفاق النصر مع ركلات الترجيح وودع الفريق بطولة الأندية الخليجية عام 2010 اثر ركلات الترجيح في مواجهة الوصل الإماراتي. وفق “سبورت 24”.
وودع النصر نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 2020 أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.