“101 مليار” دولار قيمة سوق العقارات بـ”2029″

تشهد سوق العقارات في المملكة انتعاشاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث سجل متوسط سعر العقارات ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الأول من العام الجاري 2024، متجاوزاً شهر ديسمبر الماضي بنحو 30%، كما قدّرت البورصة العقارية متوسط سعر العقارات في شهر أبريل المقبل بـ 362 ريالاً للمتر المربع، مقابل 255 ريالاً بشهر ديسمبر 2023م.
ورصد تقرير أعدته منصة “Mordor Intelligence” الهندية المتخصصة في أبحاث السوق، توقعات حجم سوق العقارات في المملكة خلال الفترة من 2024 الجاري حتى عام 2029، حيث قدّر حجم السوق بـ 69.51 مليار دولار في 2024، بينما قُدّر حجم السوق المتوقع لعام 2029 بـ 101.62 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8%، لافتاً إلى أن نمو الأنشطة التجارية أدى إلى زيادة المنافسة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وخصوصاً المباني المكتبية.
ولفت التقرير إلى أن سوق العقارات السعودي يتميز بمنافسة شديدة، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات الجديدة وسط التوسع التجاري والمنافسة المتزايدة، حيث يعمل أكثر من 95% من مطوري العقارات المحليين باستخدام أساليب تقليدية، والتي قد تشكل تحديات في تلبية طلب السوق على المباني المكتبية عالية الجودة، تزامناً مع طلب المملكة من جميع الشركات الأجنبية التي لديها عقود حكومية نقل مقرها الإقليمي إلى الرياض، مشيراً إلى أن من أبرز اللاعبين في السوق المحلي شركات: “جنان” و”إيوان” و”سدكو” و”إعمار” و”المملكة القابضة” و”عبداللطيف جميل”. وفق “أخبار 24”.
كما حدّد دور القطاع السكني في استدامة السوق العقاري من خلال مجموعة من المحفزات، والتي شملت وضع القطاع ضمن أولويات رؤية السعودية 2030، وخطة وزارة الإسكان لبناء 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع مستويات الإشغال في الرياض بنسبة 0.7%، مع ارتفاع متوقع للطلب على المساكن من 99.6 ألف منزل في عام 2021 إلى 153 ألف منزل بحلول عام 2030، مع بناء 124 ألف مسكن في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة، لتحقيق هدف تملك 70% من السعوديين للمنازل، والمساهمة بنسبة 8.8% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير قطاع العقارات، مشيراً إلى استحواذ الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (SAFE) في مايو الماضي على أصول شركة “ABANA ” المرتبطة بنقل الأموال النقدية والسلع القيمة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة صندوق “سدكو كابيتال ريت” على الاستحواذ على أصلين عقاريين مدرّين للدخل في الرياض وجدة بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار أمريكي).