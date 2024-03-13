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جديد المحليات > تحديث بـ”أبشر” لتسهيل السفر عبر “جسر فهد”
13/03/2024   10:40 ص

تحديث بـ”أبشر” لتسهيل السفر عبر “جسر فهد”

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أطلقت المديرية العامة للجوازات، النسخة المطورة من خدمة “أبشر سفر”، لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وتتيح هذه النسخة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ، كما تسهم في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وتهدف أيضًا لتسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر، التي تتيح التحقق من المركبات آليًا من خلال تطبيق أبشر والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الجوازات أن الخدمة اختيارية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون حسابًا مفعّلًا في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر الدخول إلى تطبيق أبشر للأجهزة الذكية واختيار “خدماتي”، و”خدمات أخرى”، ثم “أبشر سفر”، وأخيرًا “إنشاء طلب سفر”.

تحديث بـ”أبشر” لتسهيل السفر عبر “جسر فهد”

جديد المحليات
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