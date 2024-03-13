“الفيصل” يهنئ الهلال بالتأهل لنصف نهائي آسيا

هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وحسم فريق الكرة الأول بنادي الهلال بطاقة الترشح إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إثر تغلبه على حساب نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة إياب دور الثمانية، التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بجدة.
وكتب الفيصل عبر حسابه على منصة “إكس”: “أبارك لممثلنا فريق الهلال تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وحظًّا أوفر لممثلينا فريقَي النصر والاتحاد في البطولات المقبلة”. وفق “سبورت 24”.
وضرب الهلال موعدًا مع العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي تخطى عقبة النصر أمس الإثنين.