نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الفيصل” يهنئ الهلال بالتأهل لنصف نهائي آسيا
13/03/2024   11:04 ص

“الفيصل” يهنئ الهلال بالتأهل لنصف نهائي آسيا

+ = -
34

هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحسم فريق الكرة الأول بنادي الهلال بطاقة الترشح إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إثر تغلبه على حساب نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة إياب دور الثمانية، التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وكتب الفيصل عبر حسابه على منصة “إكس”: “أبارك لممثلنا فريق الهلال تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وحظًّا أوفر لممثلينا فريقَي النصر والاتحاد في البطولات المقبلة”. وفق “سبورت 24”.

وضرب الهلال موعدًا مع العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي تخطى عقبة النصر أمس الإثنين.

“الفيصل” يهنئ الهلال بالتأهل لنصف نهائي آسيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291081.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com