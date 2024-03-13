بن نافل يتغنى بإنجاز “الهلال”

تغنى فهد بن نافل، رئيس شركة الهلال، بالانجاز الذي حققه فريق الكرة ووصله إلى الرقم القياسي العالمي من حيث الانتصارات المتتالية بعد الفوز على الاتحاد.
ووصل الهلال إلى 28 انتصارًا متتاليًا في كافة المنافسات، محطمًا الرقم القياسي الذي كان مسجلاً بإسم فريق نيو ساينتس الويلزي.
وأشار بن نافل عبر حسابه في “اكس”، أن رقم آخر في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية يُسجل للمملكة، و أن للمسيرة بقية وغايتها المزيد من الانجازات للوطن. وفق “سبورت 24”.
وأتم تغريدته مباركًا للاعبي الهلال وجماهير النادي، على الدعم والتكاتف، متمنيًا اسعادهم بالصعود على منصات التتويج وحصد الذهب. وفق “سبورت 24”.