غاياردو: غياب الهدف الأول وراء الخسارة

برر الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، الخسارة أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدم تسجيله فريق الهدف الأول.
وقال غاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب وداع دوري أبطال آسيا، أن الفريق أظهر شخصية قوية في مباراته ضد الهلال ولكنه لم يسجل هدف التقدم، الذي كان سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.
وأكد غاياردو أنه حزين على الخسارة، مشيرًا إلى أن الفوارق الكبيرة لم تكن موجودة خلال مواجهات الاتحاد الثلاثة ضد الهلال، سوى على مستوى النتائج فقط وليس الأداء. وفق “سبورت 24”.
وشدد في نهاية تصريحاته على أن الاتحاد عانى من صعوبات كبيرة على مستوى الغيابات بسبب الاصابات، وهو ما تكرر في لقاء الليلة بخروج فابينهو مصابًا وخسارة جهوده.