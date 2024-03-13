رحل صاحب “التعليقات على الشُبهات”.. وبقي “إرثه”

غيّب الموت، الشيخ العلامة عبدالله بن صالح القصير، بعد معاناة عن المرض، تاركاً وراءه إرثاً شرعياً ثرياً، وسيرة مشهوداً لها بالعلم والأخلاق الحميدة.
وكان للشيخ القصير، دروس مكثفة في عدد من مساجد مدينة الرياض، لجملة من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في التفسير والحديث والمصطلح والعقيدة والفقه.وفق “أخبار 24”.
ومن أشهر مؤلفاته؛ الفوائد السنية على العقيدة الواسطية، والمفيد على كتاب التوحيد، والتعليقات على كشف الشبهات، والبيان لأركان الإيمان، والمستفاد على لمعة الاعتقاد، والإصابة في حقوق وفضائل الصحابة، وإفادة المسؤول على ثلاثة الأصول.
ومن المقرر أن تُقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس الرابع من رمضان 1445هـ، في جامع الجوهرة البابطين شمال الرياض، وسيُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال.