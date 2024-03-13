“27 %” ارتفاع وفيات الطرق بـ”رمضان”

أكدت الهيئة العامة للطرق، أن حوادث الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في شهر رمضان ترتفع بنسبة تقترب من 27% قبل أذان المغرب، فيما ترتفع بنسبة تبلغ نحو 10% قبل أذان الفجر، مشددةً على الحرص على التقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة.
من جهة أخرى؛ نفذت الهيئة أكثر من 112 عملية مرجعية واعتماداً وجولة تفتيشية؛ لضمان جودة المشاريع والأعمال خلال شهر فبراير 2024، منها 38 عملية لمراجعة الخلطات التصميمية لمشاريع الطرق، و9 عمليات خاصة بمواد إنشاء الطرق.
كما تضمّنت الأعمال جولات تفيتيشية شملت 32 مصنع إنتاج مواد إنشاء الطرق، و33 مشروعاً للطرق؛ وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة، والتأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق. وفق “أخبار 24”.