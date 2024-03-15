“المنافسة”: تحقيقات و”دعاوى” قضائية لـ”ضبط” الأسواق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة المنافسة، على تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع التعدين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال مخالفة عدد من المنشآت العاملة في عدة وقطاعات والأطراف ذوي العلاقة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتشمل المنشآت المشمولة في القرارات التي أصدرها المجلس في اجتماعه الـ 86، ثلاث منشآت عاملة في قطاع النقل، ومنشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واثنتين عاملتين في قطاع قطع الغيار غيار المكائن والمعدات وأجهزة الفحص والاختبار.
كما شمل القرار منشأة عاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ومنشأتين عاملتين في قطاع التسويق العقاري وإدارة المشاريع العقارية، ومنشأة عاملة في قطاع التجزئة، وخمس منشآت عاملة في قطاع بيع واستبدال أسطوانات الغاز، ومنشأة عاملة في قطاع البناء والتشييد.
واطلع مجلس إدارة هيئة المنافسة، على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع التشغيل وإدارة خدمات الأعمال، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منهما. وفق “أخبار 24”.
وفي الوقت ذاته، اطلع المجلس أيضاً على نتائج الدراسة والتحقيق مع أربع منشآت عاملة في قطاع التعدين، وقرر حفظ القضية بحق منشأتين لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.