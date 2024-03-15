3 توصيات “غذائية” تُعزز الصحة النفسية

تنعكس عملية تنظيم الغذاء على مستوى الصحة النفسية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بمجموعة من التوصيات، بينها تنظيم جدول الأكل بالمحافظة على هرمون الكورتيزول المسؤول عن استجابة الجسم للإجهاد والتوتر.
وربطت مدينة الملك سعود الطبية، بين تنظيم الأكل والمحافظة على نظام الهرمونات في الجسم، ما يساعد على تقليل التوتر، كما أوصت بتناول التمور لتعزيز الطاقة والحد من الإرهاق والخمول، مع تعزيز وظائف الدماغ مثل التركيز والحد من أعراض مرتبطة به.
ونصحت بشرب البابونج لمساعدته في التخفيف من الإجهاد والتوتر وفعاليته ضد القلق، مع أهمية الإكثار من شرب السوائل لمنع الجفاف. وفق “أخبار 24”.