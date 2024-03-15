نيوكاسل يدرس الاستعانة بـ”مانشيني”

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، الاستعانة بخدمات الإيطالي روبترو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي خلال الفترة المقبلة.
وقالت شبكة “TRANSFER FOOTBALL” العالمية أن مالكي نادي نيوكاسل من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، يدرسون التعاقد مع مانشيني بنهاية الموسم الجاري، ليحل محل المدرب الحالي إيدي هاو.
وتراجعت نتائج نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، مقارنةً بما قدمه الفريق في الموسم المنصرم، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب المسابقة بالموسم الجاري.
وفي سياق متصل، قال الصحفي الموثوق فيه “بين جوبوكس” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن البرتغالي جوزيه مورينهو قد تحدث إليه بعض المسئولين في صندوق الاسثتمارات العامة خلال تواجده بالمملكة الأيام الماضية، من أجل استطلاع رأيه حول امكانية تولي تدريب الأخضر مستقبلاً.
وكان مانشيني قد تولى مهمة تدريب المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم في أغسطس من العام الماضي 2023 وحقق معه انتصارين في مجموعته بتصفيات كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، في الوقت الذي ودع فيه الأخضر منافسات كأس آسيا في مطلع العام الجاري من ثمن النهائي.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 في مارس الجاري أمام منتخب طاجيكستان.
وفق “سبورت 24”.