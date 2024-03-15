“النصر” يتطلع للتعافي أمام الأهلي

يتطلع النصر للتعافي بعد خروجه من دوري أبطال آسيا لكرة القدم حين يحل ضيفا على الأهلي غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بينما يسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي حين يستضيف ضمك يوم السبت.
ويحتل النصر، الذي ودع منافسات دوري الأبطال بالخسارة بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي، المركز الثاني برصيد 53 في ترتيب الدوري المحلي، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.
وسيكون لويس كاسترو مدرب النصر بحاجة لتحقيق الفوز لتقليل الضغط والانتقادات التي وجهتها له الجماهير في الفترة الأخيرة، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري بتعادله في مباراة واحدة وخسارته في مثلها.وفق “سبورت 24”.
ويفتقد النصر عدة لاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة لسلطان الغنام وعزيز بيهيتش والحارس وليد عبدالله، إلى جانب حارسه نواف العقيدي الموقوف لمدة خمسة أشهر.
أما الأهلي، فيسحاول الفوز على النصر لتقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط، ومواصلة صحوته بعد فوزه 1-صفر على التعاون في الجولة السابقة.