نفاد تذاكر “كلاسيكو” الأهلي والنصر

نفدت تذاكر مباراة كلاسيكو الأهلي والنصر “الجمعة” بجدة في قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن، مبكراً بعد طرحها بساعات قليلة، حيث بدأت قيمة التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت الأسعار حسب فئة التذكرة ومكان الجلوس في الملعب.
وحظيت تذاكر الكلاسيكو بإقبال كبير من جماهير الأهلي التي ظلت تتدافع بكثافة لمتابعة مباريات الفريق هذا الموسم من المدرجات لدعم وتحفيز اللاعبين رغم تذبذب مستوى الفريق في الجولات الأولى من الدوري.
ويستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، “الجمعة” قمة الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستجمع الأهلي وضيفه النصر في إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية.
وتكتسب المباراة أهمية قصوى لدى الفريقين نظرا لعدة دوافع مختلفة، حيث يتطلع النصر للعودة إلى الطريق الصحيح، بينما يسعى الأهلي للانتقام من خسارته في الدور الأول والاقتراب خطوة جديدة من المركز الثاني.
الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يسعى للاقتراب أكثر من وصافة الدوري التي يحتلها النصر، والفارق بينهما أصبح 6 نقاط لذلك تمثل المباراة أهمية مشتركة للفريقين. وفق “سبورت 24”.
أما النصر فيرغب في مسح الصورة الأخيرة، وتلافي مردود إخفاقاته السابقة سواء في الدوري أو الإقصاء من دوري أبطال آسيا، كي يتعافى سريعًا ويضمن على الأقل وصافة دوري روشن.
ويضم ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الرئيسي بجدة، مدرجات تتسع لأكثر من 62 ألف متفرج، وتمتاز مقاعد “ملعب الجوهرة” بكونها مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية، ويتسع الجزء الأول من المدرجات لـ24 ألف متفرج، والجزء الثاني (المتوسط) للعدد ذاته أيضا، بينما يحتوي الجزء الثالث (الأعلى) على 14 ألف مقعد، بخلاف المنصة والمقصورة.
وتوفر المنصة الذهبية لملعب الجوهرة مزايا خاصة للمتفرجين، ويحتوي الملعب على مئات المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.