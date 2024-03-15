سعود النعيس “يستقيل” من الطائي

أعلن سعود النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي، استقالته من المجلس، بعد تداول جزء من حديثه عن قرعة كأس الملك، مقدمًا الاعتذار لنادي الهلال.
وكتب سعود النعيس في خطاب استقالته من نادي الطائي ما يلي:
نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن كلامي حول قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ونظراً لإجتزاء المقطع ونشره مما جعل فيه إساءة لي، وحرصاً مني على البعد عن كل هذه البلبلة،فإنني أتقدم باستقالتي وعدم مواصلتي العمل بإدارة النادي كعضو، علماً أني أتقدم بالإعتذار لنادي الهلال وجماهيره، وأكن للهلال كل التقدير والإحترام كباقي أندية وطننا الغالي. وفق “سبورت 24”.
وكانت قرعة نصف نهائي كأس الملك قد أقيمت مساء الأربعاء وأوقعت الهلال في مواجهة الاتحاد، والخليج في لقاء ضد النصر.