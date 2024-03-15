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رياضة > ثلاثي روشن في قائمة “البرتغال”
15/03/2024   4:09 م

ثلاثي روشن في قائمة “البرتغال”

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أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة الأول، عن استدعاء ثلاثة نجوم محترفين في دوري روشن السعودي في قائمة معسكر مارس، على رأسهم كريستيانو رونالدو.

وقرر مارتينيز الاستعانة بالثلاثي كريستيانو رورنالدو وأوتافيو نجمي النصر، وروبن نيفز نجم خط وسط الهلال، ضمن قائمة البرتغال لمعسكر مارس الجاري.

ويتصدر كريستيانو رونالدو صاحب الـ 39 عامًا قائمة هدافي دوري روشن السعودي بـ 23 هدفًا في الموسم الجاري قبل انطلاق خوض النصر مباراته ضد الأهلي في الكلاسيكو بالجولة 24. وفق “سبورت 24”.

ويلعب المنتخب البرتغالي وديتين ضد كل من السويد وسلوفينيا يومي 21 و 26 من مارس الجاري.

ثلاثي روشن في قائمة “البرتغال”

رياضة
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