“الداخلية” تُرخص لمختبرات “المتفجرات المدنية”

تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، أسماء الجهات واختصاصاتها بإصدار تراخيص المختبرات؛ إذ منحت اللائحة وزارة الداخلية اختصاص إصدار تراخيص المختبرات الخاصة بالمتفجرات المدنية، فيما تُصدر وزارة الطاقة تراخيص المختبرات الخاصة بالبترول والغاز ومشتقاتهما، والمواد البتروكيماوية.
ونصت التعديلات التي أقرها وزير التجارة ماجد القصبي، على أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تُصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالمتفجرات العسكرية والأمنية وما يندرج تحت هذه المنتجات من مواد في مجالات الصناعة العسكرية، فيما تُصدر الهيئة العليا للأمن الصناعي تراخيص المختبرات الخاصة بالمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات أو المتفجرات والسلائف الكيميائية، والأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجالات الأمن الصناعي.
وتُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء تراخيص المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية والبيولوجية والبيطرية والحيوية والصحية والمستحضرات والمنتجات التجميلية والمختبرات الخاصة بالغذاء والأعلاف والأعشاب والنباتات الطبية، والمختبرات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرات الخاصة بالمبيدات وبالتبغ ومنتجاته، بينما تُصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تراخيص المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ويصدر المسؤول المختص قراراً بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص».
وتُقدم طلبات ترخيص المختبرات للإدارة المختصة التي تحدد بقرار من المسؤول المختص، ويتضمن الطلب: تعبئة النموذج المعتمد لطلب الترخيص، وتقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة، والتزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته؛ وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.
وتقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ( ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسبباً، ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام المسؤول المختص خلال المدة المحددة نظاماً.
وأكدت التعديلات على أن وزير الداخلية يصدر القرار اللازم فيما يخص السلع التالية: المتفجرات التي تدخل في الصناعات المدنية، المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات المدنية، فيما يصدر وزير الطاقة القرار اللازم فيما يخص المواد البترولية والبتروكيميائية، ويصدر محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية القرار اللازم في كل ما يخص المنتجات العسكرية وكل ما يدخل في تصنيعها..
ويختص وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار القرار اللازم فيما يخص السلع التالية: المواشي الحية. الحيوانات الحية المستأنسة وغير المستأنسة بجميع أنواعها الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها، الطيور الحية ومنها الجارحة والزينة والفطرية بأنواعها، الأحياء المائية بأنواعها، بيض التفقيس – السائل المنوي والأجنة، المنتجات والمخلفات الحيوانية غير التصنيعية – الأسمدة العضوية والبيتموس، الشتلات الزراعية، نباتات الزينة، طرود النحل، بذور التقاوي، جميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيميائية ذات الاستخدام الزراعي ومحسنات التربة الجافة والسائلة، الفصيلة الخيلية.
ويصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية القرار اللازم فيما يخص الكيماويات – من غير المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تحتاج إجازة من وزارة الصحة التي تستوردها المصانع الوطنية، فيما يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء القرار اللازم فيما يخص السلع والمنتجات التي تختص بها الهيئة وتشرف عليها نظاماً، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي القرار اللازم فيما يخص المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات أو المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات والسلائف الكيميائية أو الأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجالات الأمن الصناعي.
كما يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الأخرى المستوردة التي لم تذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.
وأوضحت التعديلات أن الجهة المختصة تقوم بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك. ويتم سحب العينة المستوردة لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين للجهة المختصة أو من تفوضه كل في اختصاصه.
وصنفت التعديلات المختبرات إلى القطاعات الرئيسية الآتية: مختبرات المواد الغذائية والزراعية والبيئية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيميائية والبترولية، مختبرات المنتجات العسكرية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التربة والتشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية، والمطاطية، والخشبية والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، مختبرات القياس والمعايرة والتحقق، مختبرات الأجهزة والمستلزمات الطبية، مختبرات المستحضرات البيطرية، مختبرات مبيدات الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت التعديلات أنه على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده وإعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف على كل إجابة، وعلى موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع وإحالته للنيابة العامة وإبلاغ المركز بنتيجة الضبط. وتقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام المحكمة المختصة.
وتتولى الجهة المختصة تزويد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصور من التراخيص وما يطرأ عليها من تعديلات، كما يشكل المسؤول المختص اللجنة المختصة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، وإصدار التوصية اللازمة.