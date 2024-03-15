الطائي: علاقتنا بـ”الهلال” مميزة

نشر نادي الطائي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس”، بيانًا بشأن علاقته مع الهلال، بعد استقالة سعود النعيس عضو مجلس الإدارة.
وجاء في بيان نادي الطائي ما يلي:
حول ما تم تداوله اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن علاقة الطائي بشقيقه نادي الهلال السعودي، تود إدارة النادي توضيح التالي:
الطائي كمنظومة يقف على مسافة واحدة من الجميع، والهلال أحد الأندية السعودية التي يرتبط بها الطائي بعلاقات متميزة، برجالاته وجماهيره، كما هو حاله مع بقية أنديتنا السعودية، وأي خطأ يمكن أن يفسر كإساءة للهلال أو أحد أندية الوطن، فإنه يسيء لنا كمنظومة عمل في الطائي، ولا يمكن القبول به، أو السماح بتجاوزه. وفق “سبورت 24”.
وأتم بيان الطائي:”سائلين المولى عز وجل أن يكلل العمل بتوفيقه، ويرزقنا قبول العمل بنتائج ترضي جماهير نادينا الغالي، وتكمل مسيرة الأندية السعودية في النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاعنا الرياضي.”.