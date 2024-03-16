“خطة معدلة” و”دليل إرشادي” للنقل بمكة

تغطي الخطة التشغيلية الرمضانية للنقل بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جميع الطرق الرئيسية والداخلية وتربط الأحياء بالمنطقة المركزية.
وأوضح المركز العام للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن مشروع الحافلات يوفّر 438 محطة ونقطة توقف تعمل بها 400 حافلة على 12 مساراً، بعدد سائقين بلغ 900 سائق، حيث قدّمت الخدمة لأكثر من 125 مليون مستفيد في أكثر من مليوني رحلة.
وأشار المركز إلى بعض التعديلات على المسارات وفقاً للخطة، وتشمل انطلاق رحلة الحافلات لمسار رقم 5 من محطة كدي إلى العوالي، وانطلاق الجزء الأول من مسار رقم 6 من جامعة أم القرى ويلتف المسار قبل أنفاق محبس الجن متجهاً إلى العزيزية الجنوبية.
كما تضمنت التعديلات، انطلاق الجزء الثاني من مسار رقم 6 من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى محطة جبل الكعبة (جرول)، فيما تنطلق رحلة الحافلات لمسار A7 من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى محطة جبل الكعبة الغربية تحت الدائري الأول، وتنطلق رحلة الحافلات لمسار رقم 11 من شارع إبراهيم الخليل حي المسفلة إلى حي الشهداء مروراً بحي الكعكية والشوقية والرصيفة، مع بقاء مسارات (12،10،8،3،2،1) دون تغيير. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخطة إلى التقليل من الازدحام في المنطقة المركزية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بزيادة عدد الحافلات في بعض المسارات، وتقليص فترة الانتظار بين الرحلات، ورفع جاهزية التشغيل، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق معايير السلامة.
كما جرى إطلاق النسخة التجريبية من منصة “الدليل الإرشادي لخطط النقل الشاملة”، بهدف توحيد وتكامل جهود منظومة النقل في مكة المكرمة، وتمكين مختلف المستخدمين من الاطلاع على خطط التنقل واتخاذ القرارات المناسبة حسب احتياجاتهم، سواء كانوا من الجهات المعنية أو المعتمرين أو الحجاج.
وتقدم المنصة عرضًا شاملًا وسهل الاستخدام لبيانات منظومة النقل في مكة المكرمة، تشمل: البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمواقف، والمسارات المختلفة وأطوالها للمشاة والمركبات والحافلات، وعرض حركة النقل للوسائل المختلفة مثل السيارات والحافلات.
فيما يُقدم الدليل الإرشادي لمستخدميه العديد من المزايا منها: عرض خطط النقل التفاعلية زمانيًا ومكانيًا، وعرض حركة نقل المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك نقل الحجاج من المسجد الحرام وإليه، وبين المشاعر المقدسة.
وبدأ التشغيل التجريبي للمنصة خلال شهر رمضان الجاري 1445هـ، مما يساعد على تحسين تجربة التنقل داخل مكة المكرمة، ومساعدة الجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير خطط النقل وتوفير الأمان والسلامة والراحة المرجوة لخدمة ضيوف الرحمن.