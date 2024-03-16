مليار بـ3 ساعات في الحملة الوطنية للعمل الخيري

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الحملة الوطنية للعمل الخيري، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في نسختها الرابعة، بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، وولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال.
ويأتي هذان التبرعان السخيان في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، بوصفه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله ويتضاعف أجره خلال هذا الشهر الفضيل الذي تسهم فيه روحانيته في تعزيز قِيَم التكافل المجتمعي والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.
الحملة الوطنية للعمل الخيري التي انطلقت عند الساعة 10:30 مساء اليوم جمعت أكثر من مليار ريال منذ انطلاقها، حيث تبرعت شركة أرامكو بمبلغ 35 مليون ريال، فيما تبرعت شركة روشن العقارية بمبلغ 30 مليون ريال، ولاتزال التبرعات متواصلة من المنشآت والأفراد للحملة عبر منصة إحسان.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد، على هذين التبرعين السخيين، معربًا عن اعتزازه بجزيل عطاء وُلاة الأمر الذي طالما شكَّل رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري بالمملكة.
وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي طيلة مدة الحملة في شهر رمضان، من خلال تطبيق وموقع المنصة بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.
وحظيت منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتمكينها رقميًا، من أجل تنفيذ عملها وفق حوكمة عالية بإشراف 13 جهة حكومية من أجل مَأْسَسة العمل الخيري بالمنصة ولضمان مرونة استقبال التبرعات وإيصالها في وقتها، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع للإسهام في الأعمال الخيرية عبر عدة وسائل رقمية ميسرة، كما تحظى المنصة بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وفق “أخبار 24”.
وأكد القصبي، أن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة تُعَدّ امتداداً للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملات السابقة، ومن ذلك الحملة في نسختها الثالثة التي وصلت تبرعاتها إلى أكثر من 760 مليون ريال استفاد منها ما يتجاوز 398 ألف مستفيد عبر أكثر من 10.4 مليون عملية تبرع، وحققت الحملة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر تبرع يومي على مستوى العالم خلال 24 ساعة في ليلة 27 من رمضان من العام الماضي؛ حيث شهدت المنصة نشاطًا كبيرًا يعكس أعظم صور التكاتف بين أفراد المجتمع”.