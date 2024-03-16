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جديد المحليات > بطمأنينة ويُسر.. “مطار المدينة” يستقبل المعتمرين
16/03/2024   6:12 ص

بطمأنينة ويُسر.. “مطار المدينة” يستقبل المعتمرين

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أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة، إجراءات دخول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، لأداء مناسك العمرة والزيارة، بيسر وسهولة وطمأنينة.

ودعمت المديرية العامة للجوازات، جميع الصالات في منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كأجهزة رفع الخصائص الحيوية، والأجهزة الخاصة بالتوثيق الأمني، والكونترات المتنقلة التي تُستخدم لأول مرة لإنهاء إجراءات السفر، وأجهزة الترجمة الفورية لـ 137 لغة، مع تخصيص فِرَق عمل للترحيب بالمعتمرين بعدة لغات.

ونوهت الجوازات بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفي الجوازات في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.

بطمأنينة ويُسر.. “مطار المدينة” يستقبل المعتمرين

جديد المحليات
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