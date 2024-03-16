“السجل العقاري” يمتدّ لـ”5 أحياء” جديدة بالرياض

تدخل 5 أحياء بمدينة الرياض ضِمن الأحياء المسجَّلة في المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وذلك ابتداءً من 31 مارس الجاري، الموافق 21 رمضان حتى نهاية يوم 4 يوليو 2024 الموافق 28 ذو الحجة 1445هـ.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن هذه الأحياء تتضمن 27.5 ألف قطعة عقارية بإجمالي مساحات تصل إلى 58.14 كلم مربع، وتشمل أحياء: “الهدا، والنخبة” وأجزاء من أحياء”سدرة، والشعلة، والفرسان”.
وأكدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية، حيث سيتاح التسجيل الأول لهذه العقارات عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة. وفق “أخبار 24”.
ويُشترط للتسجيل العيني للعقار وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات، مع استيفاء شروط الملكية، فيما دعت الهيئة إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، حيث يمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عبر الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وأشارت هيئة العقار إلى أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل، سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات.